En conflit avec sa direction, Jorge Sampaoli a pris la lourde décision de quitter l’Olympique de Marseille à l’aube d’une nouvelle saison. Un divorce qui aurait été causé par des divergences au niveau du mercato estival.

Bombe de ce vendredi 1er juillet, Jorge Sampaoli a quitté son poste à la tête de l’Olympique de Marseille. Un départ tout aussi attendu que craint par les observateurs du football français et supporters marseillais. Si hier, lors d’une conférence extraordinaire, Pablo Longoria parlait de « frictions professionnelles« , Jorge Sampaoli a cité des divergences d’objectif avec la direction olympienne. Des explications qui restent ambiguës que L’Equipe tentent d’expliquer dans son édition du jour.

D’après le quotidien français, les relations entre Jorge Sampaoli, Pablo Longoria et les différents dirigeants de l’Olympique de Marseille n’auraient cessé de se dégradersemaine après semaine. L’Argentin aurait notamment réclamé des profils particulièrement inaccessibles pour tenter d’être compétitif en Ligue des Champions. Antoine Griezmann et Renato Sanches auraient figuré parmi les exigences du technicien olympien. Des recrues difficilement envisageables pour l’OM et ses finances.