De passage en conférence de presse ce vendredi, Pablo Longoria a dévoilé les raisons qui ont poussé Jorge Sampaoli et l’OM à se séparer.

« C’est un projet où tout le monde doit aller dans la même direction. Il y a eu des frictions professionnelles mais elles font avancer. On a décidé de nous séparer après des conversations franches car c’était la meilleure décision. La suite c’est ce qu’on a commencé à construire la saison dernière. Une équipe doit se construire autour d’un coach. Ce n’est pas un manque de moyens. Il faut avoir une stabilité financière avant tout. On a un propriétaire solide. Jorge Sampaoli a renoncé à tous ses contrats. Il est parti comme il est arrivé, il est ambitieux. Il a eu beaucoup de respect pour le club. »

Le président phocéen a également avoué avoir un nom en tête pour succéder à Jorge Sampaoli la saison prochaine. « On a des discussions avancées avec des entraîneurs mais on a surtout un candidat en tête, c’est la piste qu’on veut privilégier. Il faut du caractère. On doit donner une évolution au projet de jeu. On espère l’avoir dès lundi. »