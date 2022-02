Jorge Sampaoli était de passage en conférence de presse ce mercredi après-midi avant le duel et la réception de Qarabag en Ligue Europa Conférence de jeudi soir.

Le technicien argentin est revenu sur la pression médiatique qu’il subit depuis son arrivée en France mais il ne semble pas gêné outre mesure. La pression n’est pas un problème pour Jorge Sampaoli. « Sur le fait de survivre, c’est la vie d’un coach de football, car ce sont les résultats qui dirigent. On est jugé sur ça. Si on ne gagne pas, on est coupable de ce qui se passe sur le terrain. On joue donc notre place à chaque match, » a-t-il expliqué aux journalistes présents.