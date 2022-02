Les tensions montent entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik. Leur relation ne cesse de se détériorer. Son traitement par le technicien argentin est jugé injuste par Jérôme Rothen qui sort de ses gonds.

« Je ne sais pas si Sampaoli est en train de perdre Milik mais en tout cas la relation. Je te dirais que c’est une réaction normale. On en fait des caisses parce que le joueur réagit mal quand il sort, parce qu’il parle à son entraîneur ou qu’il parle mal à ses coéquipiers. Avec les caméras de partout, tout est analysé et tout ça me gonfle. Tant mieux aussi, parce que ça nous fait les émissions, là preuve on fait le thème là-dessus. C’est la relation entre un entraîneur qui a donné de la confiance à Milik depuis le début de l’année parce que Milik n’était pas bon. Il l’a remis en concurrence, à l’arrivée il l’a retiré, il le faisait jouer des bouts de matchs. L’OM a enchainé des victoires à l’extérieur sans Milik avec un Payet qui jouait en faux numéro 9 donc ça a fonctionné. On sait très bien que Milik c’est un buteur, il l’a montré dans beaucoup de clubs à l’étranger donc il a cette personnalité et cet égo là. »

« Aujourd’hui, il revient en tant que titulaire, il met un doublé. Il fait un mauvais match à Nice, on le remet sur le banc. Après il le remet titulaire et remet 2 buts. Il est en train de reprendre la confiance, et là je suis en désaccord avec Sampaoli parce qu’il se trouve des excuses quand il dit « Oui, il doit s’améliorer ». Franchement, si t’as des choses à reprocher à Milik sur le match d’hier là c’est fort de café. Je pense qu’il est pas dans le vrai. Dans l’attitude, Milik sort et il n’a pas envie car c’est un compétiteur, parce que c’est un buteur et un joueur important dans l’effectif de l’OM, il a le droit d’être mécontent. S’il a envie de balancer deux coups de pied dans une bouteille ou de mal parler à son entraîneur, ça se règle dans le vestiaire. Sampaoli voudrait que tous les joueurs acceptent ses choix. Mais ça c’est pas possible, c’est l’égo de chacun. Certains vont rien dire, d’autres vont baisser la tête mais n’en penseront pas moins, ils le garderont en eux. D’autres vont exploser, moi j’en faisais partie. Sampaoli dépasse un petit peu les bornes avec ce qu’il dit en conférence de presse. J’ai souvent été dans le sens de Sampaoli mais là ce n’est pas très cool« , a lancé Jérôme Rothen en conférence de presse.