Connu pour son tempérament volcanique, Jorge Sampaoli fait honneur à sa réputation depuis son arrivée sur le banc de l’OM. Sur l’année écoulée, le technicien marseillais a reçu 7 cartons soit le 2ème plus gros total entraîneurs et joueurs confondus. Un triste bilan qui le touche personnellement.

Présent devant la presse, Jorge Sampaoli a semblé toucher par les récentes sanctions qu’il a pu subir. Le Chilien est un sanguin ce qui plaît aux supporters et correspond parfaitement à l’aura que dégage l’Olympique de Marseille. Un tempérament volcanique qui lui joue parfois des tours. Depuis le début 10 mars, il est, avec 7 cartons reçus (6 jaunes, 1 rouge), l’individu ayant été le plus sanctionné après Benjamin André et Alexander Djiku, (8), joueurs et entraîneurs confondus. Un statistique étonnante pour un entraîneur qui n’est pas présent sur la pelouse. Une situation qui l’affecte et à laquelle il essaie de remédier.

« Chaque endroit ou compétition est différent. J’ai peut-être moins de tension en Ligue Europa qu’en championnat. Je sais que je dois m’habituer à mieux gérer mes émotions. Je suis peut-être plus tendu en championnat qu’en Ligue Europa« , a avoué Jorge Sampaoli en conférence de presse.