Le défenseur Danois Joachim Maehle serait sur le point de rejoindre l’Atalanta lors du prochain mercato.

Longtemps annoncé du côté de l’Olympique de Marseille pendant la dernière période des transferts, Joachim Maehle a finalement été retenu en Belgique. Après la vente de Bouna Sarr au Bayern Munich (10 M€), le club phocéen a fait une offre d’environ 12 M€ pour le latéral Danois. Une offre finalement rejetée par le KRC Genk, provoquant la colère du joueur de 23 ans qui aurait bien aimé découvrir la Ligue des champions sous les couleurs de l’OM.

Et visiblement, Marseille ne pourra pas retenter sa chance cet hiver. D’après les informations du journaliste italien Nicolo Schira, Joachim Maehle aurait conclu un accord avec l’Atalanta pour un transfert d’environ 8 M€ plus des bonus. Le défenseur devrait prochainement signer un contrat jusqu’en 2025 avec le club de Serie A. Pour Pablo Longoria et les dirigeants marseillais, il faudra donc activer de nouvelles pistes cet hiver.