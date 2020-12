La Sud-Coréenne Jin-young Ko, numéro 1 mondiale, a remporté dimanche le Tour Championship, finale du LPGA Tour, avec cinq coups d’avance sur sa compatriote Sei-young Kim et l’Australienne Hannah Green, deuxièmes ex-aequo sur le parcours de Naples, en Floride.

Ko, 25 ans, a bouclé sa semaine et donc son année 2020 à 18 coups sous le par, grâce à un dernier tour en 66 agrémenté de cinq birdies sur les neuf derniers trous. Soit un coup de mieux dimanche que Green (67) et six de mieux que Kim (72), qui a quand même réussi à préserver sa deuxième place. Ce n’était que le quatrième tournoi joué par Ko cette saison, à cause de la pandémie de coronavirus. Elle s’était qualifiée de justesse pour cette finale en terminant deuxième ex-aequo lundi de l’US Open féminin, qui aurait dû avoir lieu en juin.

Ko rapportera donc en Corée, grâce à cette victoire, la coquette somme de 1,1 million de dollars (0,9 M EUR). Quant à sa compatriote Kim, elle se consolera en se rappelant qu’elle a remporté cette année son premier Majeur, l’USPGA féminin. Green a fêté son 24e anniversaire dimanche en prenant une jolie deuxième place, devant l’Américaine Mina Harigae et la Néo-Zélandaise Lydia Ko, ex-numéro 1 mondiale.

Classement final du LPGA Tour Championship, sur le parcours du Tiburon Golf

Club à Naples, Floride (par 72):

1. Jin-young Ko (KOR) -18 (68-67-69-66)

2. Hannah Green (AUS) -13 (69-68-71-67)

. Sei-young Kim (KOR) -13 (67-69-67-72)

4. Mina Harigae (USA) -12 (70-69-69-68)

5. Lydia Ko (NZL) -11 (74-65-69-69)

. Lexi Thompson (USA) -11 (65-71-71-70)

7. Austin Ernst (USA) -10 (69-69-69-71)

. Brooke Henderson (CAN) -10 (73-68-66-71)

. Georgia Hall (ENG) -10 (69-69-68-72)

10. Ariya Jutanugarn (THA) -8 (72-70-71-67)

. Anna Nordqvist (SWE) -8 (68-72-70-70)

. Cristie Kerr (USA) -8 (68-74-66-72)

13. Brittany Lincicome (USA) -7 (72-71-71-67)

. So-yeon Ryu (KOR) -7 (71-73-69-68)

. Madelene Sagstrom (SWE) -7 (72-72-68-69)

. Perrine Delacour (FRA) -7 (70-71-68-72)

. Charley Hull (ENG) -7 (72-69-66-74)

. Minjee Lee (AUS) -7 (68-73-66-74)

19. Christina Kim (USA) -6 (73-72-69-68)

. Céline Boutier (FRA) -6 (71-71-70-70)

. Nelly Korda (USA) -6 (72-66-74-70)

. Cheyenne Knight (USA) -6 (71-72-68-71)