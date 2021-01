Alors qu’il est en proie aux critiques les plus vives de la part des supporteurs de l’Olympique de Marseille, le président du club phocéen apparaît dans la liste des personnalités élevées en ce 1er janvier 2021 au grade de chevalier de la Légion d’honneur !

La liste en question est très longue et le nom de Jacques-Henri Eyraud aurait presque pu passer inaperçu. Mais le timing est cocasse. Critiqué pour sa gestion financière et sportive de l’OM, ainsi que pour ses discours sur les « employés marseillais » qui seraient néfastes au bon fonctionnement de la petite entreprise qu’il préside, l’homme d’affaires est distingué par la Nation. Rappelons que la Légion d’honneur est la plus haute décoration honorifique française. Elle récompense depuis ses origines les militaires comme les civils ayant rendu des « services éminents » à la Nation. Dans le cas de Jacques-Henri Eyraud, de quelle nature sont ces « services éminents » ?…