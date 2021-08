Jérôme Alonzo a donné son avis au moment de parler de Steve Mandanda et ses prestations moyennes depuis le début de la saison.

« Mandanda a un Pau Lopez dans chaque main. Le numéro un incontestable à l’OM, c’est Mandanda ! Il est parfaitement lucide sur son âge, sur son niveau. Et s’il est à 100 % de ses moyens, il est persuadé d’être au-dessus de Pau Lopez. Mais dans quelques moins, on ne sait pas. À l’heure actuelle, sportivement parlant, Mandanda est un meilleur gardien que Pau Lopez. Après, on sait que Sampaoli adore déboulonner ses gardiens titulaires. Il l’a souvent fait, même avec des légendes. Là, on ne peut pas tirer sur Mandanda après les deux buts pris contre Bordeaux le week-end dernier. Ce serait complètement injuste. Peut-être que Marseille prépare déjà sa succession. Lui aussi, il est prêt à toutes les options. Le problème pour Pau Lopez ou pour celui qui viendra après, c’est qu’il va succéder à une légende du club. Ça va être dur de passer derrière Mandanda à l’OM. Bon courage au futur titulaire, car Mandanda a rapporté énormément de points dans des moments très compliqués, » a lancé l’ancien parisien.