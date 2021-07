Toujours décidé à se renforcer dans le secteur offensif, l’Olympique de Marseille n’a toujours lâché le dossier menant à Thiago Almada. Mais aujourd’hui, une concurrence américaine est aussi sur le coup.

Si l’on en croit les informations de la « Provence », le club marseillais fait aujourd’hui face à une nouvelle concurrence pour recruter le jeune prodige argentin de 20 ans. C’est Atlanta United et son entraîneur, Gabriel Heinze, une vieille connaissance olympienne qui semblent intéressés par le joueur du Velez Sarsfield. Le club argentin reste très gourmand et réclame entre 15 et 20 millions d’euros pour un départ de son jeune talent lors du mercato. Pablo Longoria va devoir trouver une solution et une alternative pour attirer le joueur, toujours désireux d’évoluer en Europe. Affaire à suivre…