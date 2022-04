Face aux médias, Amine Harit a donné les clés de sa réussite depuis quelques semaines en Ligue 1.

Encore titulaire hier soir face à Montpellier (2-0), Amine Harit a marqué des points en offrant une passe décisive à Bamba Dieng sur le premier but olympien. De passage en zone mixte après la rencontre, le Marocain a donné les raisons de son retour au plus haut niveau.

« Je pense que je suis dans une bonne période, il faut continuer. Je me sens de mieux en mieux depuis quelques semaines. Il faut toujours avoir de l’espoir dans le football, j’ai toujours cru en mes qualités, ce que je pouvais apporter. J’attendais juste mon moment qui est arrivé. Tant mieux pour moi et pour le groupe. Je n’ai jamais changé de manière de travailler. J’ai juste continué à faire ce que je faisais et il y a eu ce petit déclic. (…) On est des joueurs professionnels comme je vous ai dis. Si on est pas capable de performer à haut niveau tous les trois jours, c’est qu’on est pas fait pour ce sport. On a un groupe assez étoffé avec de la qualité. Que l’équipe tourne ou pas, c’est à nous de mettre les ingrédients à chaque match pour trouver la faille et gagner des matches, surtout que nous sommes sur une super série. (…) Beaucoup de jeu de possession, énormément de sortie de balle de derrière, pour les joueurs offensifs ça créé beaucoup de décalage. Cette enthousiasme, cette grinta qu’il (Sampaoli) nous donne tous les week-ends, c’est ce que j’aime. »