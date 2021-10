Matteo Guendouzi est plus que jamais impatient de découvrir son premier Classico ce dimanche en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain.

Un match particulier pour le natif de la région parisienne et qui est persuadé que l’exploit est possible surtout avec la présence d’un Stade Vélodrome en fusion. « Avec cette ferveur ici à domicile, je sais qu’on peut faire quelque chose de très bien. Ça va être un beau match à jouer et on va tout faire pour le gagner. Je crois en mon équipe et je suis sûr qu’on va prendre les trois points, » a lancé l’international français après la victoire des hommes de Jorge Sampaoli contre le FC Lorient. Rappelons que le Classico est prévu pour dimanche prochain à partir de 21 heures.