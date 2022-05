Mattéo Guendouzi a tenu à rendre un très bel hommage à son entraîneur Jorge Sampaoli suite à la très belle saison réalisée et cette place en Ligue des champions pour la saison prochaine.

Le milieu de terrain français remercie son entraîneur pour le travail accomplit cette saison et cette magnifique récompense avec la place de vice-champion de France. Si l’OM va pouvoir faire son retour en Ligue des champions, c’est en très grande partie grâce à Jorge Sampaoli. “Si on termine à cette place, c’est notamment grâce à lui […] Il a fait un travail extraordinaire, il faut le féliciter lui et ses adjoints car ils ont beaucoup bossé. “On a tellement progressé, tous les joueurs. Certains sont devenus des internationaux chez les A, que ce soit avec l’équipe de France ou avec d’autres sélections. […] C’est une magnifique équipe, très jeune, il ne faut pas l’oublier. L’année prochaine, on sera encore meilleurs.” A déclaré l’ancien joueur du FC Lorient ou encore des Gunners d’Arsenal.