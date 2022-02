Marseille s’est facilement qualifiée pour les 8e de finale de la Ligue Europa Conference en venant à bout deux fois de Qarabag. Mais le match retour ce soir a été marqué par une scène insolite.

L’attaquant azéri Ibrahima Wadji a inscrit un but de la main qui a dans un premier était validé avant que le joueur lui-même ne vienne reconnaitre qu’il n’y avait pas but en le signalant à l’arbitre. Cette scène insolite et ce geste plein de fair-play de l’avant centre des locaux a été salué par Jorge Sampaoli.

Après la rencontre Ibrahima Wadji est revenu sur les faits dans l’After Foot sur RMC : « En fait le coach est quelqu’un de sérieux, il n’aime pas tricher. C’était difficile, parce que je savais que j’avais touché le ballon de la main. J’ai dit à mon capitaine et à tous mes coéquipiers que je l’avais touché de la main. L’entraîneur m’a dit on a pas besoin de marquer avec la main. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Je suis donc allé parler avec l’arbitre et il a annulé le but ». Ensuite on lui a demandé quelle a été la réaction des Marseillais et notamment de Matteo Guendouzi, il a répondu : « Guendouzi m’a dit ‘tu es musulman, si tu ne dis pas la vérité Dieu va te punir (rires). Mais après, ils m’ont dit merci‘ ».