Mattéo Guendouzi est revenu sur le match et la victoire de l’OM 3 buts à 0 hier soir en barrage retour de la Ligue Europa Conférence face à Qarabag.

Le milieu de terrain olympien a même évoqué l’affaire du but d’Ibrahima Wadji qui a marqué de la main, avant d’assumer et prendre ses responsabilités. « Je pense que tout le monde a vu que le but était marqué avec la main, cela a été vu par tous les joueurs des deux équipes. L’arbitre dit qu’il n’avait pas vu. On a essayé de discuter avec les joueurs et leur banc pour qu’ils aient un geste fair-play. S’il y avait eu la VAR, l’arbitre aurait annulé. Il y a eu un geste très fair-play de leur coach et leur capitaine. Ils n’étaient pas obligés de le dire. Tout est rentré dans l’ordre. Je tenais à les remercier pour ce geste de fair-play« , a déclaré le milieu de terrain de l’OM en conférence de presse.