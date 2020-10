En très grand manque de confiance avec l’OM depuis le début de la saison, Dario Benedetto doit retrouver sa confiance.

C’est en tout cas l’avis d’Alvaro Gonzalez qui était de passage en conférence de presse ce vendredi et qui a tenu à soutenir son attaquant.

“Dario a besoin de confiance, il a besoin de nous de l’équipe et nous avons besoin de travailler ensemble. Le match face à l’Olympiakos, ce n’est pas lui c’est toute l’équipe et il a besoin de confiance. Il est toujours à fond à l’entraînement et c’est à nous de l’aider pour qu’il retrouve la confiance. Nous sommes un groupe.” A-t-il annoncé.