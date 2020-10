Entraîneur du SCO d’Angers, Stéphane Moulin évoque la victoire à Rennes 2 buts à 1 hier soir.

Le coach angevin parle même d’un exploit de ses hommes sur la pelouse du Roazhon Park.

“Pour nous, c’est un exploit. A chaque fois que je suis venu ici, je suis rarement reparti heureux. Ce soir (vendredi), c’est le cas. (…) On n’oublie pas qu’ils ont laissé beaucoup d’énergie mardi soir (contre Krasnodar). C’était pour nous le bon moment, mais il fallait le saisir. (…) Nos deux dernières sorties on avait pris 10 buts, 4 à Montpellier et 6 à Paris. Il fallait fermer les vannes et j’ai aimé la manière dont on l’a fait. Quand on prépare des choses et que ça marche, on est encore plus content. (…) J’ai trouvé que les garçons qui revenaient de blessure et ceux qui venaient d’arriver étaient bien plus en jambes que la semaine dernière.

Ce soir, ça donne un ensemble plus cohérent, bien équilibré. Le plus important maintenant, ça sera rééditer la performance.”