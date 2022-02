Placardisé par Sampaoli à l’OM, Valère Germain l’a encore mauvaise. L’ancien Monégasque est revenu sur less méthodes particulières de l’Argentin à l’entraînement.

« Il concernait beaucoup plus les titulaires que ceux qui ne jouaient pas. Il n’a rien annoncé mais il avait une façon d’entraîner. Il prenait le groupe des titulaires à une certaine heure et ils les faisaient travailler avec des jeunes. Et nous les remplaçants, on arrivait soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard et on faisait les mêmes entraînements. Mais on ne s’entraînait quasiment pas avec les titulaires.

Même si tu comprends, que tu respectes et que tu essayes de ne pas faire de bruit, ça saoule. Tu as envie d’être au moins traité de la même façon que les autres », a regretté Germain pour Oh My Goal.