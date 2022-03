Geoffroy Garétier n’est pas tendre avec Marcelo Bielsa qui vient de prendre la porte et n’est plus le coach de Leeds United.

« C’est le paradoxe Bielsa. Il y a deux visions qui sont irréconciliables. Quand on regarde le palmarès de Bielsa, on se dit qu’il y a un problème. Son dernier titre, hormis le championnat de D2 anglaise en 2020, c’était avec Velez en 1998. De l’autre côté, c’est un transmetteur de savoir. Il fait des conférences dans le monde entier et vous explique comme jouer au foot. En 1992, il atteint avec les Newell’s old boys la finale de la Copa Libertadores. Dans son équipe, il y avait Pochettino, Tata Martino, Fernando Gamboa et Eduardo Berizzo. Que des joueurs qui ont eu des bonnes voire de grandes carrières d’entraîneur. C’est bien la preuve que ce type vous apprend quelque chose. Simplement, il a un défaut. Pour lui, les joueurs sont des X. Ce sont un peu des robots. Il oublie qu’un joueur est fragile et peut se blesser et que ça a besoin de plages de repos. Il ne change jamais d’avis. »