Ce jeudi 30 septembre, l’OM a enregistré un nouveau mauvais résultat en concédant le nul à domicile contre les Turcs de Galatasaray. Fait de jeu important lors de la rencontre, l’arbitre n’a pas accordé un penalty litigieux aux Olympiens. Le principal intéressé, Mattéo Guendouzi, ne s’en remet toujours pas.

« On se retrouve avec un point en plus ce soir, il s’agit d’une légère déception quand même, car je trouve qu’on a eu des occasions pour marquer en seconde période. On a eu un manque d’efficacité. On a perdu deux points, avec le scénario du match… On a raté des situations et l’arbitre n’a pas sifflé la faute. C’est un tout. Penalty ? Oui, clairement ! Si on regarde les images, il n’y a même pas besoin de se poser la question » a déclaré le milieu de terrain marseillais au micro de W9.