Malgré les rumeurs, « le vestiaire vit très bien ensemble » d’après les informations de l’ancien de la maison, Grégory Sertic.

Impressionnant depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille a laissé des points mercredi sur la pelouse d’Angers (0-0). Pour autant Grégory Sertic, ancien défenseur de l’OM et aujourd’hui consultant pour Canal+, assure que tout va pour le mieux en coulisses. Sur la chaîne cryptée, il a démonté les récentes rumeurs évoquant des tensions dans le vestiaire marseillais, notamment à cause du manque de temps de jeu de certains éléments.

« Le spectacle est là, les entraînements sont mouvementés, comme on le voit avec Sampaoli sur le côté. Tout le monde adhère au projet de jeu et à celui du club. L’objectif c’est de terminer deuxième (en championnat) et de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Je trouve qu’il y a vraiment un bon groupe sur le plan qualitatif. Il y a vraiment de la qualité dans ce groupe. Des retours que j’ai dans le vestiaire, ça vit très bien ensemble. Même si des joueurs jouent moins que d’autres, ça marche. Sampaoli a réussi à créer ce noyau dur. »