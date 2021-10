D’après la presse britannique, Cristiano Ronaldo est encore loin de Mohamed Salah, meilleur joueur de Premier League depuis le début de la saison.

Malgré ses débuts fracassants en Premier League, Cristiano Ronaldo est encore très loin du gratin anglais. C’est en tout cas ce que révèle le dernier Power Ranking établit par les journalistes de Sky Sports. Avec 5 buts et 2 passes décisives au compteur, Mohamed Salah domine largement le classement après six journées de championnat. Il devance son coéquipier Alisson et le latéral de Chelsea, Marcos Alonso.

Le Portugais se retrouve lui en 21e position (5 761 pts) alors que son nouveau rival de Chelsea, Romelu Lukaku, pointe à la 5e position. Le Belge est d’ailleurs le seul transfert estival du Top 10. Reste à savoir si le quintuple Ballon d’or saura refaire son retard comme l’an dernier en Italie. CR7 avait terminé meilleur buteur de Serie A avec 29 réalisations, à 5 longueurs de Lukaku.