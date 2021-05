Arkaduisz Milik est arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille sous forme de prêt mais les différentes clauses sont en défaveur du club qui pourrait perdre de l’argent dans ce dossier. Explications.

L’attaquant polonais de 27 ans est la première grosse recrue de Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille depuis quelques mois seulement mais les différentes clauses présentes dans son contrat mettraient l’Olympique de Marseille dans la difficulté.

Dans ce contrat, il y a une option d’achat de 13 millions d’euros selon le Corriere dello sport mais… l’attaquant est annoncé partout sauf à l’Olympique de Marseille la saison prochaine ! Naples, qui est toujours propriétaire du joueur, possède selon le media italien un pourcentage à la revente compris entre 20 et 30% soit 3 à 4,5 millions d’euros. L’Olympique de Marseille pourrait dans ce cas perdre de l’argent.

Pourtant au début du mois de Mars, Pablo Longoria a déclaré l’inverse au micro de France Bleu Provence : « Ça dépend de la situation économique du marché, mais Milik est un joueur de l’OM, c’est un joueur avec lequel on veut construire le futur ensemble. Il y a toujours des possibilités positives et négatives, mais notre intention est de continuer avec Milik. Notre intention était dès cet hiver, de faire un transfert définitif. Mais c’était pratiquement impossible d’y arriver. On a lu beaucoup de choses dans les médias. J’ai été un peu surpris de tout cela, parce que c’est un joueur dont on a totalement le contrôle. Comme vous le savez, en France, la clause de cession qui existe en Espagne ou en Italie est interdite et c’est pour ça qu’on a vu des choses qui sont sans fondement… »

Affaire à suivre donc mais ce dossier pourrait être l’arnaque du siècle pour le club Olympien.