Débarqué à Marseille durant le mercato estival contre une somme comprise entre 15 et 20 millions d’euros voire un peu plus, le milieu de terrain brésilien Gerson peine à s’imposer.

Selon les informations de L’Équipe, le Brésilien de 24 ans n’a pas apprécié d’être sorti par Jorge Sampaoli ce week-end durant la rencontre face au LOSC. Décevant depuis son arrivée, on apprend même qu’il a conscience de ses difficultés mais qu’il souhaite jouer plus souvent afin de s’améliorer et cette attitude ne serait pas forcément au goût de son entraîneur. Après une discussion entre les deux hommes, la tension s’est apaisée mais la situation de l’ancien sociétaire de Flamengo reste délicate.

Depuis son arrivée, Gerson a disputé 8 matchs de Ligue 1 et 1 de Ligue Europa, depuis le début de la saison. Arrivé pour assez cher au club, il a du mal à confirmer et devrait rentrer au Brésil quelques jours afin de « se relancer et soigner sa confiance, » comme l’explique le journal.