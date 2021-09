Paulo Cesar, l’ancien champion du monde 1970 avec le Brésil, s’est exprimé sur les débuts de Gerson avec l’Olympique de Marseille. Il demande encore un peu de temps.

« Je ne veux pas trop m’exprimer sur lui pour le moment. Laissons-le jouer au minimum jusqu’à la fin de l’année avant de le juger. Il a vécu une expérience en Italie qui n’a pas marché, à la Roma et à la Fiorentina. Il est revenu au Brésil, reparti à Marseille. Ce n’est pas un joueur qui peut faire la différence tout seul, il lui faut de bons joueurs à côté, l’OM ne peut pas compter que sur Payet. Il en faut d’autres si on veut de nouveau gagner un trophée. Gerson est un joueur pour organiser. Techniquement, un très bon, il fait jouer, sert les autres. Contre Bordeaux, il fait un bel appel et une belle passe sur le premier but de l’OM. Mais laissons-lui le temps… » a déclaré dans les colonnes de « La Provence, » celui qui a aussi porté les couleurs marseillaises.