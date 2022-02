L’Olympique de Marseille est passé tout proche de recruter l’ancien international anglais Joe Cole lors de la saison 2011-2012.

Révélation dans les Bouches du Rhône ! L’Olympique de Marseille a failli recruter Joe Cole en 2011 comme ce dernier l’a révélé lors d’une interview pour » »Equipe.‘ « Mon agent a reçu trois offres venant de France : Marseille, Bordeaux et Lille. J’ai regard des matchs de ces équipes et j’ai été impressionné par la qualité du jeu lillois. Ensuite, j’ai pris le train et j’ai discuté pendant une heure avec Rudi Garcia (qui entraînait le LOSC à l’époque). En sortant de son bureau, je savais que j’allais jouer pour Lille. »