Capitaine de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a récemment fait quelques confidences. Le Marseillais a notamment avoué l’une de ses plus grandes peurs.

Parfois critiqué pour son irrégularité, Dimitri Payet réalise une nouvelle excellente saison sous les couleurs de l’OM. A 34 ans, le Marseillais a beaucoup progressé depuis ses débuts en professionnel. Dans ses premières années, le Réunionnais avait peur des grands rendez-vous…

« Pas assez décisif dans les grands matchs ? Cela a été le cas, cela a été le cas longtemps. Parce que j’avais une appréhension à aborder ces grands matchs. Je n’ai pas mal pris les critiques car, quand c’est la vérité, en tant que joueur, on le sait quand on est bon ou pas. Dans les grands matchs, j’avais une appréhension. Quand j’étais jeune, je faisais dix fois le match avant de le jouer. Avec l’expérience, l’expérience en équipe de France, cela m’a permis de voir les choses différemment. Maintenant, je suis plus excité au moment d’aborder un grand match et de me frotter aux meilleurs« , a déclaré Dimitri Payet lors de confidences faites sur les ondes de RMC.