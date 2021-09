Consultant « RMC », Eric Di Meco est revenu sur les incidents lors du match Nice – OM. il pousse un vrai gros coup de gueule.

« On a besoin d’une thérapie nationale. Un an et demi sans supporters et dès la première journée de championnat, un mec se prend une bouteille. Il y a une métastase dans le football de ce qu’on vit dans la société. Ce qu’il va ressortir de cette histoire-là va permettre au football d’avancer ou de foncer droit dans un mur. Les gens vont devoir prendre une décision et ils vont sûrement punir des deux côtés. Très fort, ou peut-être pas d’ailleurs. Ce seront eux qui prendront leurs responsabilités. On peut tout imaginer », a expliqué le consultant pour « RMC. »

Avant de terminer : « Si on ne prend pas les bonnes décisions, la gangrène va prospérer dans le foot. Je pense qu’il faudra taper des deux côtés. Il y a des composantes, avec un Préfet et des délégués de la Ligue. Il y a une décision à prendre. Si c’est très laxiste, ce sera portes ouvertes dans tous les stades. Il y a des politiques qui sont là pour gérer les problèmes de la société », a rajouté Di Meco.