Tout comme le grand public, Eric Di Meco a entendu parler de la discussion entre Jorge Sampaoli et Hatem Ben Arfa. Il s’y oppose fermement.

« Il ne faut pas faire ça, ce n’est pas possible. Je fais confiance à Longoria qui suit tout et qui voit tout. Il est dans un recrutement cohérent par rapport à sa politique. Là, avec Ben Arfa, tu plombes tout ton recrutement sur un joueur. On n’a rien contre le garçon et l’homme Ben Arfa, mais ce n’est pas possible, » a-t-il déclaré au micro de « RMC Sport. » Rappelons que Sampaoli avait eu une discussion avec HBA pour le faire revenir cet été, mais la direction de l’OM a très vite refusé cette idée.