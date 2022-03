Pierre Ménès est revenu sur le match de Ligue 1 ce dimanche soir entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco. Il parle d’une performance désespérante de la part des hommes de Jorge Sampaoli.

« On a vu un OM désespérant. Pourtant, la compo de départ de (Jorge) Sampaoli semblait cohérente. Sauf que j’ai noté un truc : si ça amuse certains d’entre vous, faites donc un arrêt sur image sur le plan large de la 37e minute. Vous constaterez qu’aucun des dix joueurs de champ marseillais n’est dans sa position initiale. Cela fait un moment qu’on dénonce un joyeux boxon et on a vraiment l’impression que les joueurs y perdent leur football. (…) À l’arrivée, c’est une bonne affaire pour l’ASM qui se replace, elle aussi, au classement, et un nouveau camouflet pour l’OM qui reste sur 1 point pris sur 9 et voit Rennes revenir à un point. Il ne faudrait pas que (Jorge) Sampaoli pousse le mimétisme avec (Marcelo) Bielsa jusqu’à finir au pied du podium. Ce qui serait un terrible échec. » A expliqué Ménès sur son blog personnel.