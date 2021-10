C’est la recrue de l’année à l’Olympique de Marseille, Gerson a débarqué au Stade Vélodrome après moultes péripéties et un chèque de 30 millions d’euros. Heureux et épanoui à l’OM, le Brésilien pense déjà à l’avenir.

Si on pouvait avoir des doutes sur le talent de Gerson depuis son premier échec en Italie, le Brésilien remet les choses au clair depuis son arrivée à Marseille. Auteur de belles prestations, l’ancien de Flamengo est heureux d’avoir signé à l’OM mais ne voit transfert comme une opportunité de trouver mieux : « Je vois mon transfert comme une chance de continuer à jouer au même niveau élevé que celui que j’avais à Flamengo. J’arrive à Marseille à 24 ans, beaucoup plus mature et avec beaucoup plus d’expérience dans ma carrière. Titres gagnés, récompenses individuelles… Tout à fait différent de ce « garçon » qui a quitté Fluminense pour aller à la Roma. Le club, les ambitions et l’équipe réunie ici, me permettront également de poursuivre à un haut niveau. C’est mon objectif. »