A défaut de racheter l’Olympique de Marseille, les Saoudiens pourraient contribuer à renflouer le club en rachetant Boubacar Kamara pour Newcastle.

Boubacar Kamara sera-t-il la première grosse recrue hivernal de Newcastle United depuis sa prise de contrôles par l’Arabie saoudite ? L’information fait son chemin. Selon Calcio Mercato, le milieu de terrain français serait convoité par le club anglais pour le mercato de janvier.

Rappelons que Boubacar Kamara devait quitter l’OM cet été… (voir tweet ci-dessous) et qu’il a refusé une offre de Newcastle ! Mais c’était avant que le club ne change de propriétaire et devienne le plus riche de Premier League. Cette fois, le joueur devrait dire oui… et l’OM empocher entre 15 et 20 millions d’euros.