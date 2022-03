Propriétaire actuel de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt est de retour aux affaires, Pas du tout satisfait du mercato hivernal, il aurait même demandé des garanties pour cet été.

Ce jeudi ‘l’Equipe’ précise que l’Américain met une certaine pression sur son président Pablo Longoria et il attendait de récupérer de l’argent avec au cours du dernier mercato hivernal. Une nouvelle pression sur l’Espagnole qui va devoir vraiment trouver des solution à très courts termes. Autrement dit, une non qualification en Ligue des champions serait un échec et des décisions importantes pourraient être prises en amont. La situation commence à se tendre dans la cité phocéenne…