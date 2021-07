Présenté ce mardi après-midi par l’Olympique de Marseille, l’ailier américain Konrad de la Fuente va découvrir la Ligue 1 et son président pense qu’il est fin prêt pour cela.

Au cours de la présentation de Leonardo Balerdi et Konrad de la Fuente, le patron olympien s’est exprimé sur le jeune américain et trouve qu’il a le niveau pour évoluer en Ligue 1. « C’est un joueur d’avenir, qui a commencé à avoir de la performance dans le championnat espagnol. De la Fuente est un joueur offensif, on a pensé a lui pour sa qualité de vitesse et de un contre un. On a beaucoup d’exemples de joueurs passés par la D2 espagnole tout de suite titulaires dans le club ailleurs, comme Carvajal à Leverkusen. On considère que Konrad est prêt, en playoff il était très performant. Il est prêt pour le jeu des adultes, il vit sa deuxième saison. Lors de la dernière Youth League, il a été très performant. Tout comme à la coupe du monde U20. C’était important pour avoir des certitudes sur son temps d’adaptation. »