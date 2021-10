Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo commence à se poser des questions sur l’ambiance entre Jorge Sampaoli et les joueurs à l’OM.

« Y a-t-il une préparation qui fonctionne mieux qu’une autre ? Est-ce qu’il y a des joueurs plus adaptés que les autres à différentes préparations. Et sur l’OM de Sampaoli, pourquoi sous prétexte qu’il demande énormément d’efforts sur le terrain, son équipe allait devenir cramée ? Je l’entends dans la bouche de tous les consultants. Est-ce que c’est vrai ou est-ce que ce n’est pas vrai ? (…) Moi j’ai l’impression qu’il y a d’autres entraineurs qui demandent les mêmes efforts. Pourquoi en Ligue 1, Sampaoli fait un truc et ses joueurs vont être cramés ? », a indiqué le consultant sur l’antenne de RMC.