Sur « Football club de Marseille », le consultant s’est confié et pense que l’OM est bien plus fort quand le Polonas est sur le banc de touche. « En fait, sans attaquant, c’est là que tu as le meilleur rendement et que tu vois le plus de football. Quand Milik est rentré contre Brest, j’ai l’impression qu’on n’arrive pas à la toucher. J’ai l’impression qu’il ne se crée pas la bonne occasion. Pourtant, Dieu sait si c’est un bon joueur. Franchement, c’est un grand joueur. Mais aujourd’hui avec Milik, est-ce que le schéma lui convient ? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu’il va avoir le déclic dans peu de temps, mais les deux derniers matchs, on a eu le plus d’occasions avec Gerson et Payet devant. »