Consultant pour TF1, Bixente Lizarazu se pose des questions sur la gestion de Jorge Sampaoli et il ne comprend vraiment pas pourquoi l’Argentin se passe de son buteur maison Arkadiusz Milik qui a débuté sur le banc face à Brest samedi.

« L’équipe de Sampaoli manque d’efficacité. Il y a 75% de possession sur ce match là, et elle le perd. Alors certes ils se font piéger sur des contres, les Brestois ont très bien joué le coup, mais on en revient à ce problème d’efficacité. Et c’est étonnant, car le débat c’est de savoir si l’OM joue avec Milik ou sans Milik. Donc a priori tu as ton grand attaquant, et tu vas jouer sans lui. Il y a quand même une réflexion à avoir pour savoir comment tu peux faire pour avoir un joueur de cette qualité-là devant et arriver à bien l’intégrer afin d’avoir une équipe qui reste performante malgré tout. » S’est-il exprimé