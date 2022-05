Prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille, William Saliba semble être impossible à conserver. L’AC Milan, Naples et l’Atlético de Madrid sont sur le coup. Les Gunners ne le lâcheront pas pour une bouchée de pain.

Auteur d’une superbe saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, William Saliba a tapé dans l’œil de Didier Deschamps qui l’a sélectionné pour la première fois avec les Bleus lors du dernier rassemblement. Prêté par Arsenal, le défenseur central est apprécié à l’OM qui aimerait le conserver à l’issue de son prêt. Un deal difficile à imaginer tant la concurrence s’annonce féroce. Selon les informations dévoilées par La Provence, l’Atlético de Madrid et Naples seraient, en plus de l’AC Milan, sur le dossier. Une opération qui pourrait être accélérée par le FC Barcelone et Chelsea qui tentent d’enrôler Kalidou Koulibaly. Son départ forcerait le Napoli à dégainer pour William Saliba.