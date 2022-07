Hier, le coach de l’OM Jorge Sampaoli a quitté le navire. La venue d’Isaak Touré aurait été la goutte d’eau qui aurait fait déborder le vase.

L’histoire se répète à Marseille ! Hier, l’argentin Jorge Sampaoli a annoncé sa démission de son poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille, une nouvelle qui a provoqué une onde de choc dans la cité phocéenne. Après une saison réussite avec une deuxième place en championnat synonyme d’une qualification en Ligue des Champions et une demi-finale de Ligue Europa Conférence, peu d’observateurs et de supporteurs marseillais imaginaient que le technicien argentin quitterait le navire. Ce matin, La Provence essaye de trouver les raisons qui ont amené Jorge Sampaoli à partir. Le quotidien régional explique que l’ancien coach du FC Séville n’aurait pas apprécié la venue d’Isaak Touré, un joueur qu’il n’avait pas validé. Cela aurait été la goutte d’eau qui aurait fait déborder le vase…

Villas-Boas en voulait déjà à Longoria…

Les raisons de la démission de Jorge Sampaoli ressemblent étrangement à celle d’André Villas-Boas. En février 2021, l’Olympique de Marseille est en crise, l’ancien coach marseillais apprend dans la presse la venue d’Olivier Ntcham que Pablo Longoria voulait absolument et le départ de Nemanja Radonjic. Deux décisions prisent sans son consentement qui conduiront l’entraîneur portugais à démissionner. “Je me réveille, et je vois que nous avons recruté Ntcham. Ntcham ! Je n’ai pas dit oui pour Ntcham. Nous n’avons pas eu de conversation où j’ai dit oui à Ntcham. Donc je suis parti “, explique André Villas-Boas en juin 2021 à Athletic. “L’une des choses convenues entre nous, c’était que nous ne signerions aucun joueur sans la validation du coach“, raconte l’ancien entraîneur marseillais. Les années passent mais les histoires se ressemblent du côté de la cité phocéenne…