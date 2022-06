Le nouveau défenseur de Marseille Isaak Touré a livré ses premiers mots avec le maillot de l’OM.

C’est le premier coup du mercato de Pablo Longoria ! Le défenseur central français Isaak Touré s’est engagé à Marseille en provenance du Havre. Sur Instagram, le joueur a livré ses premiers mots avec le maillot olympien, “Très fier et honoré de rejoindre ce club mythique de l’Olympique de Marseille. Je suis impatient de me mettre au travail et de mouiller le maillot“, s’exclame Isaak Touré.