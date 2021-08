Le Maire de Nice défend son président Jean-Pierre Rivère et accuse même Dimitri Payet après les incidents de dimanche soir survenus à l’Allianz Riviera.

Pablo Longoria en prend aussi pour son grade. « Le président de l’OM s’est comporté comme personne n’a le droit de le faire dans une tribune présidentielle. Il avait même des gestes et des mots extrêmement violents et d’une vulgarité inqualifiable. Y compris à l’égard de l’épouse du président Rivère. Avant de provoquer, en bas, disons-le, un début de bagarre. Les joueurs de l’OM ont eu un comportement inadmissible et c’est Dimitri Payet qui a mis le feu aux poudres. »