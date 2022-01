Selon Jean-Pierre Papin, interrogé par La Provence, si les Marseillais marquent tôt dans le match, ils vont s’imposer facilement.

Entraineur de Chartres, Jean-Pierre Papin a affronté l’US Chauvigny en 32e de finale de la Coupe de France. S’il est dégouté de ne pas avoir pu remporter ce match et ainsi affronter son ancien club, l’ancien attaquant marseillais dresse le profil de l’adversaire des Olympiens en 16e de finale de la Coupe de France demain à 21h. « Ils sont solides, mais si l’OM marque vite, ça peut tourner au carton. Solide, mais pas rapide. Avec de gros soucis sur les coups de pied arrêtés, les corners notamment, même s’ils sont grands. L’OM étant performant dans ce domaine, c’est un atout supplémentaire pour planter des buts. Alors, tant que l’OM n’aura pas marqué, ce sera compliqué, mais après le premier but, ça peut être portes ouvertes, trois, quatre, cinq buts. Parce que physiquement, ils auront du mal à tenir contre une des meilleures équipes de Ligue 1. Il faut évidemment se méfier, être sérieux. Contre Trélissac, il y a deux ans, l’OM avait été poussé aux tirs au but, mais c’était une formation de National 2. Chauvigny, c’est l’échelon en dessous et ce n’est pas pareil », a déclaré Jean-Pierre Papin à La Provence.