L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille est dégouté de l’affiche de 16e de finale de la Coupe de France entre l’US Chauvigny et l’OM. Et pour cause, Jean-Pierre Papin aurait pu être à la place du club qui évolue en National 3.

Ce dimanche soir à 21h, l’OM se déplace à Limoges pour affronter l’US Chauvigny en 16e de finale de la Coupe de France. Jean-Pierre Papin regrette ce tirage car son équipe aurait pu être à la place du pensionnaire de National 3. Aujourd’hui entraineur de Chartres, l’ancien attaquant marseillais s’est incliné au dernier (2-1) face à Chauvigny. S’il l’avait emporté il aurait pu retrouver son ancien club. Des retrouvailles qui n’auront donc pas lieu et que regrette profondément l’ancien international. « Mon grand regret, c’est que ce ne soit pas moi qui joue contre l’OM. Tu n’as pas idée de combien ça me met les boules. Tu vois l’affiche Chauvigny-OM alors que ça aurait pu être Chartres-OM ! Mais bon, rien à dire, ils ont mérité leur victoire et sans leur envoyer des fleurs, respect… », a déclaré Jean-Pierre Papin à La Provence.