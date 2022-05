Jeudi soir l’Olympique de Marseille a rendez-vous avec le Feyenoord Rotterdam en demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence à partir de 21 heures. Un match très important pour les Olympiens qui pourront compter sur le grand retour d’Arkadiusz Milik pour cette rencontre.

Bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli et ses hommes. L’Olympique de Marseille pourra compter sur son attaquant polonais et meilleur buteur de la saison pour cette rencontre décisive dans cette Ligue Europa Conférence. « Demain, si je joue, parce que c’est toujours la décision du coach, je suis prêt à 100%. Je sais qu’à Marseille il y a eu de grands attaquants mais j’essaie de me concentrer sur moi-même. Si je joue demain j’essaierai de faire de mon mieux », a-t-il confié lors de sa conférence de presse. Les Marseillais auront besoin d’un Milik à 100% car ils doivent rattraper leur retard après une défaite 3 buts à 2 lors du match aller.