Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Elie Baup évoque la suite et même la fin de la saison du groupe olympien. Il pense que Marseille est capable de finir en Ligue des champions.

Je trouve que Rennes et l’OM sont ceux qui produisent le plus de jeu et c’est ce qui fera la différence à mon sens. Si on est calculateur dans un tel contexte, ça ne passera pas si on ne raisonne qu’en termes de résultats. Il faut jouer et c’est ce que l’OM a fait à Brest. Rennes et Strasbourg gagnent aussi par le jeu », a lancé Elie Baup dans les colonnes du ‘Phocéens.’ Pour le moment et après 28 journées de Ligue 1, Marseille se retrouve 2e avec 50 points à égalité avec l’OGC Nice.