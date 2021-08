Agé de 31 ans, Dario Benedetto va enfin pouvoir relancer sa carrière en Europe. Ce jeudi matin, le club espagnol d’Elche a annoncé l’arrivée de l’attaquant argentin au travers d’un teasing.

Maintenu la saison dernière en Liga dans les dernières secondes, Elche se fait prêter pour une saison le buteur argentin sans toutefois savoir si une option d’achat est incluse ou non dans le contrat. Benedetto n’entrait pas dans les plans de Jorge Sampaoli à Marseille et va pouvoir retrouver une place de titulaire. Sa nouvelle équipe est actuellement 11e du championnat après avoir obtenu le match nul 0-0 face à Bilbao le week-end dernier. Côté OM, on va enfin pouvoir accueillir un nouvel attaquant dans les prochaines heures pour suppléer Arkadiusz Milik.