Pour Geoffroy Garétier, Sampaoli ne s’éternisera pas sur le banc de l’Olympique de Marseille.

La crise est rude à Marseille après la défaite de ce dimanche face à l’AS Monaco (0-1). Si l’OM est encore sur le podium de Ligue 1, la dynamique est enraillée et le message de Jorge Sampaoli ne passe plus du tout auprès de ses joueurs. Un scénario finalement prévisible pour le chroniqueur du Late Football Club Geoffroy Garétier, qui n’imagine pas le coach argentin encore à la tête de l’OM la saison prochaine.

« De toute façon, on le connait, Jorge Sampaoli ne reste pas. C’est un fait. Il reste un an, un an et demi, et après il s’en va. Là où je suis très étonné, c’est peut-être un très grand entraîneur, mais tu as Arkadiusz Milik, qui est ton meilleur joueur, et tu ne fais pas tout pour le mettre dans les meilleures conditions. Le but c’est de le mettre en confiance, donc travaille là-dessus. »