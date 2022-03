Arrivé dans la cité phocéenne l’été dernier en provenance des Foxes de Leicester City, Cengiz Ünder se sent comme un poisson dans l’eau sous la tunique olympienne. Il a découvert plus qu’un club dans le sud de la France.

Lors d’une interview donnée à « Objectif Match », l’ailier international turc a clamé haut et fort son amour pour l’OM. « Contre Lille, j’ai vu ce qu’avaient fait les supporters en mon honneur, c’est une des choses que je n’oublierai jamais dans ma vie. Comme je l’ai dit, l’OM est dorénavant ma famille. Et pour ma famille, je peux tout faire. Si je marque encore la semaine prochaine, je continuerais à ne pas répondre aux médias. Je n’aime pas beaucoup parler parce que quand je ne jouais pas beaucoup à Leicester, j’ai bien compris comment ça marchait. À Leicester, quand je rentrais chez moi, mon téléphone ne sonnait pas beaucoup et maintenant c’est moi qui ne veut pas répondre aux médias. Je le fais uniquement pour mon club. Si le club me le demande, je le ferais. » Explique-t-il.

Avant de continuer : « Une des raisons de mon bonheur ici c’est que tout le monde est bienveillant. J’ai connu des situations différentes qui du coup vous prennent beaucoup d’énergie. Je suis très heureux de jouer avec un groupe aussi jeune qui dégage une très bonne énergie. Cette énergie est communicative, je suis prêt à tout donner pour eux et eux font la même chose pour moi. Je me sens très bien ici et j’espère que ça va durer le plus longtemps possible et j’y crois. On a une très bonne ambiance familiale.«