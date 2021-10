Hier soir, l’Olympique de Marseille s’est inclinée 2 buts à 0 sur la pelouse du LOSC et cette défaite commence à sérieusement inquiéter dans la cité phocéenne.

C’est au tour de Benjamin Courmes de livrer son analyse après cette nouvelle défaite des hommes de Jorge Sampaoli et il y a de l’inquiétude dans les propos du journaliste de « Football club de Marseille. « Il y a une série qui commence a être assez noire, avec quatre matchs consécutifs sans aucune victoire, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, c’est un point sur neuf. Deux défaites consécutives, là on est dans le dur. On a vécu un début de saison euphorique, on se voyait plutôt beau pour cette saison. Il va falloir vite réagir après la trêve, parce que là je trouve qu’au-delà des résultats, le jeu de l’OM est en train de s’effriter et ça baisse de match en match. » A-t-il terminé sur FCM.

Rappelons que l’OM reste sur quatre matchs sans victoire et a concédé une défaite 2 buts à 0 hier soir sur le terrain du LOSC en Ligue 1. Après la trêve, les joueurs olympiens recevront le FC Lorient, avant de se rendre en Italie et défier la Lazio Rome en Europa League.