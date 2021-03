Aujourd’hui consultant pour « Canal+ », l’ancien défenseur central de l’Olympique de Marseille Habib Beye revient sur la déroute à Nice 3 buts à 0. Malgré tout, il ne s’inquiète pas et fait confiance à Sampaoli pour redresser la barre.

“Sampaoli a été le plus lucide de tous. Après Rennes et Brest, il a dit que ces matchs auraient pu être perdus… La problématique, c’est que quand on a un projet de jeu aussi ambitieux, j’ai l’impression que les joueurs étaient coupés en deux. Cette équipe n’est pas préparée pour ça. Sampaoli est lucide. Ce n’est pas une rechute, le processus prend du temps et tant que Kamara ne sera là, l’équipe sera en difficulté”, a notamment indiqué Habib Beye qui laisse core beaucoup de temps à l’ancien entraîneur de l’Atletico Mineiro.